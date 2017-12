Começa duelo Guga x Ferrero Começou há instantes, às 8h15, a partida entre Gustavo Kuerten e o espanhol Juan Carlos Ferrero, numa das semifinais do Torneio de Roland Garros. O jogo - chamado de ?duelo dos reis do saibro? - é um dos mais esperados do torneio. Os números deixam claro o equilíbrio de forças. Guga este ano ganhou três títulos (Buenos Aires, Acapulco e do Masters Series de Montecarlo - todos em quadras de saibro). Ferrero tem uma mais, só que um deles em quadra rápida, justamente o primeiro, em Dubai. Depois ganhou outros mais difíceis e mais concorridos, como Estoril, Barcelona e o Masters Series de Roma, em que fez a final justamente diante do brasileiro. Terminada esta partida, começa a segunda semifinal, que será disputada entre o francês Sebastien Grosjean e outro espanhol Alex Corretja.