Começa duelo Guga x Ivanisevic Depois do adiamanto no sábado à noite por causa da chuva, começou, enfim, o duelo entre os dois últimos campeões de Grand Slam, Gustavo Kuerten (Roland Garros) e Goran Ivanisevic (Wimbledon). O jogo vale uma vaga na final do ATP Tour de Indianápolis. O vencedor irá enfrentar o australiano Patrick Rafter, em final de melhor de três sets, ainda neste domingo. Semana passada, Guga derrotou Ivanisevic em dois rápidos sets, em 42 minutos apenas. Mas, o croata promete vingança agora e disse que não irá jogar tão mal quando na partida de Cincinnati. Se Guga vencer repetirá a final de domingo passado, coincidentemente também diante de Patrick Rafter e em condições semelhantes. O seu jogo de semifinais contra Tim Henman sofreu atrasos pela chuva e só terminou no domingo pela manhã. No ano passado Guga foi o campeão deste torneio batendo na final do russo Marat Safin. Neste sábado, Rafter garantiu vaga na final de 2001 também com vitória sobre Safin por 6/3, 3/6 e 7/6 (8/6).