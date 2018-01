Começa duelo Guga x Kafelnikov O tenista brasileiro Gustavo Kuerten já está em quadra contra o russo Yevgeny Kafelnikov em partida válida pelas quartas-de-final do US Open. Esta é a quinta vez em que os tenistas se encontram nas quartas-de-final de um torneio, sendo três em Roland Garros e uma em Cincinnati e Guga venceu todas. Se passar para as semifinais do Aberto dos Estados Unidos, Guga vai enfrentar o ganhador do jogo entre o australiano Lleyton Hewitt e o norte-americano Andy Roddick.