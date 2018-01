Começa estréia de Guga em Stuttgart Num dia de muito sol e forte calor, com pouca ameaça de chuva, começou há instantes, pouco depois das 11h30, a estréia de Gustavo Kuerten no ATP Tour de Stuttgart, diante do australiano Andrew Ilie. Além do tempo colaborar, também não houve atrasos na programação e os jogos marcados para a quadra central já terminaram. Para sua estréia em Stuttgart, Guga manteve sua rotina e chegou com boa antecedência ao Tênis Clube de Stuttgart, ao lado do técnico Larri Passos e do amigo de Santa Catarina e também tenista Ricardo Schlaschter. Na torcida por Guga também vai estar sua avó Olga Schlosser, de origem alemã e que gosta muito de vir a este torneio. O público é grande para o jogo de Guga x Ilie e a torcida promete estar agitada para esta partida. Muitos brasileiros que vivem em Stuttgart ou mesmo alemães fãs do tenista usam camisas amarelas da seleção. Andrew Ilie ocupa a posição de número 52 no ranking de entradas. Na Corrida dos Campeões, é o 68º.