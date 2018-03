Começa final do Master Series de Roma Começou há instantes, às 9h40, na quadra central do Foro Itálico, a decisão do Master Series de Roma, entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol Juan Carlos Ferrero. O brasileiro busca o 14º título de sua carreira e para chegar à final venceu o Andreas Vinciguerra. Ferrero é considerado o melhor tenista espanhol da atualidade e tenta seu terceiro título na temporada - depois de vencer em Estoril e Barcelona. Na semifinal, o espanhol superou o equatoriano Nicolas Lapentti. Ao contrário do que ocorre até a semifinal, quando as partidas são disputadas em três sets, a final será melhor de cinco.