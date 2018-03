Começa Guga x Chela em Hamburgo Começou há instantes a partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Juan Ignácio Chela, pela primeira rodada do Masters Series de Hamburgo. Esse torneio é muito importante para Guga, já que se trata da última competição em piso de saibro antes de chegar a Paris para jogar Roland Garros. Os dois tenistas se enfrentaram apenas uma vez no circuito profissional - no ATP do México, em 2000 - e o argentino se deu melhor e venceu por dois a um. Guga é 14º do ranking mundial e Chela ocupa o 34º lugar. Esta é a sétima vez que Guga disputa o torneio alemão. Além do título de 2000, seus melhores resultados foram as quartas-de-final em 1998, 1999 e em 2002.