Começa jogo de Guga em Indianápolis Gustavo Kuerten já está em quadra para a sua estréia no ATP Tour de Indianápolis, diante do israelense Naon Okun, número 159 do ranking mundial. Guga está defendendo o título deste torneio, já que foi campeão no ano passado - na sua primeira grande conquista em quadras rápidas. O tenista brasileiro ganhou o sorteio e saiu sacando.