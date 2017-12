Começa jogo de Guga x Russel em Paris O tenista Gustavo Kuerten já está enfrentando o norte-americano Michael Russel pelas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros. A partida deste domingo vale uma vaga às quartas-de-final da competição. Russel veio do qualifying e ocupa a 122ª posição no ranking da ATP.