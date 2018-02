Começa jogo do Guga; Hewitt eliminado Começou há instantes em Paris, a partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino David Nalbandian, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros. Guga é o 28º do ranking mundial. O argentino ocupa a posição de número 8. Guga começa sacando. Um pouco antes deste jogo, o argentino Gaston Gaudio surpreendeu e venceu o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0. As parciais foram de 6-3, 6-2 e 6-2. Esta é a primeira vez na carreira que Gaudio chega à semifinal de um torneio de Grand Slam. Gaudio espera agora o vencedor do jogo de Guga x Nalbandian.