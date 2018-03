Começa o confronto Guga x Arazi Começou há instantes em Paris, a partida entre Gustavo Kuerten e o marroquino Hicham Arazi, válida pela segunda rodada do torneio de Roland Garros. Guga já enfrentou o marroquino por seis vezes e só perdeu a primeira partida, em 1996. Apesar do favoritismo, o brasileiro é cauteloso. ?O Arazi é um jogador muito habilidoso e que já conseguiu bons resultados em Roland Garros (esteve por duas vezes nas quartas-de-final)?, disse Guga. Na estréia, o brasileiro enfrentou o suíço Marc Rosset e venceu com muita dificuldade. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre o argentino Gaston Gaudio e o francês Olivier Mutis, que também está previsto para esta quinta-feira.