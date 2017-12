Começa o confronto Guga x Srichaphan Começou há instantes a partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o tailandês Paradorn Srichaphan, na estréia dos dois no Master Series de Madri. Guga vem de um torneio difícil em Lyon, na França, no último domingo, quando ficou com o vice-campeonato. O brasileiro ainda reclama de cansaço. O tailandês vem fazendo uma temporada muito boa. Neste ano, ele chegou a quatro finais - todas elas em quadras rápidas, o piso deste torneio em Madri. Foi vice-campeão na India; em Best, na França e em Washington. Além disso, foi campeão em Long Island Pouco antes do jogo Guga X Srichaphan, o espanhol Feliciano Lopez venceu o francês Arnaud Clemente por 2 sets a 1. As parciais foram de 7/6 (7-5), 3/6 e 6/4. Antes, na abertura da rodada, o equatoriano Nicolas Lappenti também garantiu sua vaga na segunda rodada ao derrotar o suíço Michel Kratichvil em dois sets: 7/6 (7-5) e 6/1. Lappenti deveria enfrentar Albert Costa na próxima rodada, mas o confronto ainda não foi confirmado. O espanhol, número 10 do mundo e campeão em Roland Garros, reclama de uma contusão muscular e pode não ser liberado pelos médicos.