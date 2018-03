Começa o desafio Guga x Calleri A partida entre Gustavo Kuerten e o argentino Agustin Calleri, válida pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros, começou há instantes, pouco depois das 7h45, em Paris. Cabeça-de-chave número 1, Guga - que busca o tricampeonato no Aberto da França - chegou à segunda rodada com uma vitória tranquila na estréia, diante do também argentino, Guillermo Coria. Calleri ocupa a 74ª posição no ranking.