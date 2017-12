Começa o desafio Guga x Kafelnikov Começou há instantes, com cerca de 13 minutos de atraso em relação ao horário previsto (7 horas), a partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o russo Yevgeny Kafelnikov, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros. O duelo Guga x Kafelnikov já é tradicional. O brasileiro lidera o retrospecto por 5 a 3. No primeiro encontro, em 1996, Kafelnikov venceu, no torneio de Stuttgart, por 6/1 e 6/4; depois voltou a ganhar em New Heaven, 98, por 6/4 e 6/4, e mais recente, na Olimpíada de Sydney, por 6/4 e 7/5. Nos outros jogos, 97, Roland Garros; 99, Indian Wells; 99, Roma; 2000, Roland Garros; e 2000 no Masters Cup de Lisboa, a vitória ficou com o brasileiro. Pela terceira vez, Guga vai enfrentar Kafelnikov nas quartas-de-final de Roland Garros. Nas duas primeiras, o brasileiro venceu e abriu as portas para o título, mas sempre em duelos muito equilibrados e difíceis. Em 1997, ganhou por 6/2, 3/6, 4/6, 6/4 e 6/2 e no ano passado, por 6/3, 3/6, 4/6, 6/4 e 6/2.