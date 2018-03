Começa o desafio Guga x Vinciguerra Começou há instantes, pouco depois das 11h30, a partida entre Gustavo Kuerten e o sueco Andreas Vinciguerra, válida pelas semifinais do Master Series de Roma. Número 55 do ranking mundial e com apenas 20 anos, o sueco se transformou na maior surpresa do torneio. Esta partida será acompanhada também pelo site da Rádio Eldorado na internet. O endereço eletrônico da emissora é radioeldorado.com.br. O espanhol Juan Carlos Ferrero, que bateu o equatoriano Nicolas Lapentti, já garantiu sua vaga na final deste domingo.