Começa o duelo Guga x Ferrero Começou há instantes a partida entre Gustavo Kuerten e Juan Carlos Ferrero, pelas quartas-de-final do ATP de Barcelona. O jogo é um tira-teima entre os dois tenistas. Em quatro confrontos até aqui, são duas vitórias para cada lado. Guga venceu nas semifinais de Roland Garros em 2000 e 2001. O espanhol venceu no Masters Cup de Sydney e no Masters de Roma, ambas as vitórias em 2000. A primeira semifinal de Barcelona já está definida: Carlos Moya vai enfrentar o argentino Agustin Calleri. O vencedor de Guga x Ferrero vai enfrentar o vencedor de Marat Safin e Gaston Gaudio.