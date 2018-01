Começa o jogo entre Guga e Fish em Paris Empolgado com o título do torneio do ATP de São Petersburgo, o tenista Gustavo Kuerten já está na quadra central para enfrentar o norte-americano Mardy Fish, também campeão no final de semana em Estocolmo, pela primeira rodada do Masters Series de Paris-Bercy. Guga tem uma chave bastante difícil. Se passar por Mardy Fish, terá pela frente o australiano Mark Philippoussis, especialista em pisos rápidos e que almeja a oitava e última vaga no Masters Cup de Houston.