Começa o jogo entre Guga e Hewitt O tenista brasileiro Gustavo Kuerten está enfrentando neste momento, em piso de saibro, o australiano Lleyton Hewitt pela terceira partida das quartas-de-final da Copa Davis, neste domingo, na arena montada na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Para evitar a eliminação da competição, Guga precisa vencer Hewitt para empatar a partida entre brasileiros e australianos. Esta é a segunda vez que os dois tenistas se encontram. Na primeira vez, a vitória ficou com o catarinense, que venceu por 2 sets a 0, na quadra de cimento. A Austrália mantém a vantagem de 2 a 1, com vitórias de Hewitt contra Fernado Meligeni e nas duplas, com Rafter e Hewitt.