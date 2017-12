Começa o jogo entre Guga e Ivanisevic Apesar da ameaça da chuva, que interrompeu vários jogos durante o dia, o brasileiro Gustavo Kuerten e o croata Goran Ivanisevic já estão na quadra para o duelo dos campeões de Roland Garros e Wimbledon. A partida vale uma vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati e, no retrospecto, Guga leva vantagem com 3 vitórias e 1 derrota. Guga é o número 1 do mundo e Ivanisevic está em 19º lugar. Mas, numa quadra rápida como a de Cincinnati, este é, sem dúvida, o mais perigoso desafio para o brasileiro no torneio.