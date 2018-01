Começa o jogo entre Guga e Lapentti Apesar de um vento forte e ameaça de chuva em Stuttgart, Gustavo Kuerten já está em quadra para o duelo com o equatoriano Nicolas Lapentti, em jogo que vale vaga nas semifinais do Mercedes Cup. Quem vencer esta partida irá 22 pontos para a corrida dos campeões e 110 no ranking mundial, além de embolsar um prêmio de US$ 33,1 mil. O tempo em Stuttgart nesta época do ano é surpreendente. As chuvas são rápidas e as mudanças de calor, frio, sol e chuva são freqüentes.