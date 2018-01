Começa o jogo Guga x Montañes Começou agora há pouco o jogo entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol Albert Montañes, pela segunda rodada do Masters Series de Roma. Na estréia, ontem, Guga venceu o italiano Davide Sanguinetti e continua sua luta para defender os pontos conquistados com o vice-campeonato do ano passado.