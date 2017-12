Começa o jogo Guga x Safin em Lyon O tenista brasileiro Gustavo Kuerten já está na quadra para enfrentar o russo Marat Safin pelas quartas-de-final do ATP Tour de Lyon. A rivalidade marca um dos confrontos mais aguardados do torneio francês, já que o duelo entre os dois está empatado. Nas seis vezes em que se enfrentaram, cada um venceu três e nesta quinta-feira prometem fazer um tira-teima. As últimas partidas, o brasileiro venceu: no US Open deste ano, e nas finais do Masters Series de Hamburgo e do ATP Tour de Indianápolis de 2000. Em Roland Garros de 1998, no Aberto da Austrália de 99 e Paris Bercy de 99 Safin ganhou. Se vencer, Guga terá pela frente nas semifinais de Lyon o ganhador do jogo entre os franceses Sebastien Grosjean e Arnaud Clement.