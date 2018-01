Começa partida de Guga em Montecarlo Começou pouco depois das 9h20 a partida de estréia de Gustavo Kuerten no Master Series de Montecarlo. O brasileiro enfrenta o marroquino Younes El Ayanoui, no início de uma série de torneios que podem ser decisivos para que possa manter-se entre os líderes do ranking mundial. Depois de Montecarlo, Guga segue para o ATP Tour de Barcelona, os Masters Series de Roma e Hamburgo, com a temporada européia de saibro culminando com a disputa de Roland Garros, onde o brasileiro busca o tricampeonato. O adversário de Guga, é hoje o número 51 do ranking mundial e 72 da corrida dos campeões, mas no ano passado já chegou a ocupar a 15ª posição na chamada lista de entradas. O marroquino começou sacando.