Começa partida entre Guga e Chang A partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o norte-americano Michael Chang, válida pela segunda rodada do Master Series de Roma, começou há instantes, pouco antes das 16h15, na quadra central do Foro itálico. Guga vem de uma vitória difícil sobre o croata Ivan Ljubicic na estréia, por 2 a 1. Chang garantiu vaga na segunda rodada ao vencer o espanhol Fernando Vicente. O norte-americano, que venceu o torneio de Roland Garros em 89, é o 32º do ranking de entradas. O vencedor deste jogo, vai enfrentar o argentino Franco Squillari, que venceu o francês Fabrice Santoro por dois sets a zero, 6/4 e 6/0.