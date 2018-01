Começa partida entre Guga e Vicente A partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol Fernando Vicente, válida pela segunda rodada do Master Series de Montecarlo, começou pouco antes das 11 horas, com cerca de uma hora e meia de atraso em relação ao previsto. O brasileiro precisa chegar à semifinal do torneio para voltar ao primeiro lugar do ranking. Fernando Vicente é o número 43 do ranking mundial e 26 da corrida dos campeões. O vencedor desse jogo vai enfrentar o alemão Tommy Haas.