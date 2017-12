Começa partida Guga x Alami Começou há poucos minutos na quadra Suzanne Lenglen, em Paris, a partida entre Gustavo Kuerten e Karim Alami, válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. O jogo sofreu um grande atraso em relação ao horário previsto - 10 horas. O adversário é um velho conhecido de Guga e ocupa a posição de número 109º no ranking mundial. Guga está em busca de seu terceiro título no torneio.