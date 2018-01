Começa partida Guga x Etlis Começou há instantes, às 14h40, a partida entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o argentino Gastón Etlis, válida pelas quartas-de-final do Brasil Open, torneio que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Se vencer, Guga vai chegar à sua primeira semifinal no ano. Etlis garantiu sua vaga nas quartas ao vencer o brasileiro Fernando Meligeni por 2 a 0. O vencedor desta partida vai enfrentar o paraguaio Ramon Delgado, que nesta sexta-feira derrotou o brasileiro André Sá também por 2 a 0.