Começa partida Guga x Kiefer A partida entre Gustavo Kuerten e o alemão Nicolas Kiefer, válida pela primeira rodada do Torneio de Hamburgo, começou há instantes, pouco depois das 12h20. O torneio é considerado muito importante nesta fase de recuperação do brasileiro. Guga acredita que se for bem no torneio alemão, poderá ganhar confiança e mostrar que está plenamente recuperado da operação no quadril, realizada no final de fevereiro. No final do mês ele defende o título de Roland Garros. O vencedor desta partida vai enfrentar o romeno Andrei Pavel, que venceu o australiano Wayne Arthurs. O alemão começou sacando.