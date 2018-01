Começa partida Guga x Sanguinetti Começou há instantes, pouco depois das 16 horas, a partida de estréia do brasileiro Gustavo Kuerten no Masters Series de Roma. Guga enfrenta o italiano Davide Sanguinetti na quadra central do Foro Itálico. O italiano ocupa a 51ª colocação no ranking mundial. Guga tem uma bela história em Roma. Já conquistou o título em 1999 - ganhou de Patrick Rafter na final - e foi vice-campeão duas vezes - perdendo as decisões de 2.000 para o sueco Magnus Norman e a do ano passado para Juan Carlos Ferrero. Em 1998, na primeira vez que disputou a competição, chegou às semifinais, caindo diante do chileno Marcelo Rios. O vencedor de Guga x Sanguinetti vai enfrentar o espanhol Albert Montañes, que venceu seu compatriota Galo Blanco por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4.