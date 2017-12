Começa revanche Guga x Roddick Começou há instantes, pouco depois das 14h05, a partida entre Gustavo Kuerten e o norte-americano Andy Roddick, válida pela primeira rodada do Master Series de Cincinnati (EUA). O jogo tem sabor de revanche para o brasileiro, que foi derrotado por Roddick nas oitavas-de-final em Montreal, na última quinta-feira. Dono de um saque muito potente, o norte-americano, de apenas 18 anos, vem surgindo como uma das maiores promessas do tênis profissional dos últimos anos. Como foi semifinalista em Cincinnati no ano passado, Guga precisa fazer uma boa campanha este ano para não ser ultrapassado no ranking por Andre Agassi.