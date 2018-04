Como era o Brasil e o mundo quando Nadal chegou ao Top 5

Nesta segunda-feira, Rafael Nadal deixa o Top 5 pela primeira vez nos últimos 10 anos. Foi em 2005 que o então tenista espanhol, já considerado um fenômeno no circuito mundial, com 18 anos, assombrou o planeta e entrou pela primeira vez no seleto grupo dos cinco melhores jogadores de tênis. A façanha ocorreu depois de Nadal ter vencido 10 títulos. Rafael Nadal dá o que falar bem cedo na carreira. Com 16 anos, seu nome foi listado entre os 50 melhores tenista da ATP. De lá para cá, virou figura reverenciada nas quadras, seguidas vezes campeão de Grand Slam e medalha de ouro na Olimpíada de Pequim, em 2008.