Competindo em Roma, Del Potro visita Papa Francisco

Católico fervoroso, Del Potro não escondeu a empolgação por conhecer o Papa. "Foi uma experiência incrível, algo que nunca esquecerei. Foi um sonho que se tornou realidade para um cara como eu. Foi um momento inesquecível", afirmou o tenista número sete do ranking da ATP.

O atleta também admitiu o nervosismo diante do religioso compatriota. "Eu estava muito nervoso antes de conhecê-lo, cumprimentá-lo e conversar com ele. Ele foi muito bom. Todo mundo sabe como é humilde. Hoje foi um dia que não me esquecerei."

Del Potro fez a visita acompanhado dos compatriota Carlos Berlocq e Horacio Zeballos, do sul-africano Kevin Anderson, do mexicano Santiago Gonzalez e do croata Marin Cilic.