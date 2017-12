Conchita é eliminada em Roland Garros A espanhola Conchita Martinez, cabeça-de-chave número 8 de Roland Garros, foi eliminada do torneio neste sábado, após perder para Cara Black (Zimbábue) por 2 sets a 1 (3/6/ 6/3 e 6/4). Nas 13 vezes em que já participou do Aberto da França, Conchita nunca tinha caído antes das oitavas-de-final. Outra favorita que está fora da disputa é a sul-africana Amanda Coetzer, 10ª pré-classificada. Ela foi derrotada pela italiana Francesca Schiavone por 7/5 e 6/4. Black e Schiavone irão se enfrentar nas oitavas-de-final. Em outros jogos disputados neste sábado, pelo torneio feminino de Roland Garros, a russa Nadia Petrova derrotou a norte-americana Amy Frazier por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4 e 6/3, e Meghann Shaughnessy (EUA) venceu a eslovaca Janette Husarova por 7/5 e 6/4. Agora, nas oitavas-de-final, Petrova irá enfrentar Serena Williams e Shaughnessy joga contra Jennifer Capriati.