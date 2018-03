Conchita elimina Dokic em Roma A tenista espanhola Conchita Martinez garantiu nesta segunda-feira sua vaga na segunda rodada do Aberto de Roma, ao derrotar a servia-montenegrina Jelena Dokic por dois sets a um. Cabeça-de-chave número 9, Dokic perdeu com parciais de 6-4, 3-6 e 7-5. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Nadia Petrova (RUS) venceu Tathiana Garbin (ITA): 6-4, 6-1. Anna Pistolesi (ISR) venceu Elena Tatarkova (UCR): 6-0, 6-4. Laura Granville (EUA) venceu Meghann Shaughnessy (EUA): 7-5, 6-3. Nathalie Dechy (FRA) venceu Ashley Harkleroad (EUA): 1-6, 6-3, 6-2. Klara Koukalova (Rep. Checa) venceu Anabel Medina Garrigues (ESP): 7-5, 6-4. Lina Krasnoroutskaya (RUS) venceu Els Callens (BEL): 6-4, 6-4. Amanda Coetzer (África do Sul) venceu Iroda Tulyaganova (UZB): 2-6, 6-3, 6-0. Emilie Loit (FRA) venceu Denisa Chladkova (Rep. Checa): 6-3, 7-6 (1) Barbara Schett (AUT) venceu Antonella Serra Zanetti (ITA): 6-4, 6-0. Cara Black (ZIM) venceu Rita Grande (ITA): 6-3, 7-5. Emmanuelle Gagliardi (SUI) venceu Jelena Jankovic (Servia-Montenegro): 7-5, 2-6, 7-5. Tina Pisnik (ESL) venceu Adriana Serra Zanetti (ITA): 6-0, 6-4.