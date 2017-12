Conchita Martínez avança em Zurique A tenista espanhola Conchita Martínez assegurou nesta segunda-feira vaga nas oitavas-de-final do torneio de Zurique ao vencer a suíça Myriam Casanova por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3. Na próxima fase, ela vai enfrentar a norte-americana Jennifer Capriati, número 3 do mundo. Nos outros jogos do dia, as tenistas russas Elena Dementieva e Tatiana Panova também avançaram na competição. Dementieva derrotou a alemã Anca Barna por 6-2 e 7-5 enquanto Panova bateu a luxemburguesa Anne Kremer por 6-4 e 6-2. O torneio suíço distribui US$ 1,2 milhão em prêmios e pontos para o ranking da WTA.