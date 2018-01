Confira os sete títulos conquistados por Djokovic em 2015

Campeão no US Open, o sérvio Novak Djokovic faturou o seu 10º título de Grand Slam e chegou à marca de 55 troféus na carreira. Nesta temporada, já são sete torneios conquistados, 63 vitórias e apenas 5 derrotas. O bom retrospecto rendeu ao tenista número 1 do mundo US$ 14.418.664 (R$ 55.867.997 na cotação atual) em premiação apenas neste ano.

