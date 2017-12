Confronto da Davis será na Costa do Sauípe O duelo entre Brasil e Paraguai pela repescagem da Copa Davis, marcado para o período de 9 a 11 de abril, será realizado na Costa do Sauípe, na Bahia, segundo confirmação feita nesta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). A entidade quer aproveitar a estrutura montada para o Brasil Open - torneio que começa neste sábado no balneário. O confronto vale uma vaga na elite do tênis mundial. A escolha de Sauípe faz parte de uma parceria entre a CBT e a Octagon Koch Tavares, uma das principais agências de marketing esportivo do país. ?É o início de uma parceria que será estendida a outros eventos da CBT. Estamos começando com a Davis, que é o nosso carro-chefe?, afirmou o presidente da Confederação, Nelson Nastás, na página da entidade na internet.