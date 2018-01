Confronto Federer x Nadal rouba cena Esta quinta-feira será o dia das mulheres em Roland Garros, com as semifinais entre Mary Pierce x Elena Lkhotseva, na partida de fundo, e Justine Henin-Hardenne com Nadia Petrova, às 14 horas (9 horas de Brasília), mas o duelo Roger Federer x Rafael Nadal roubou a cena, pois só se fala nesta semifinal do masculino. O jogo será nesta sexta-feira, não vale o título, mas o preço já é de uma final. Os cambistas já procuram vender os bons ingressos a 500 euros. Os Grand Slams são os únicos eventos do tênis em que os ingressos são realmente difíceis. Quando há um jogo desse nivel, então, a briga fica meio selvagem. Para ´enganar´ a polícia, os cambistas franceses usam de um recurso curioso. Não dizem que estão vendendo entradas, mas mostram placas dizendo "cherche place", ou seja, estão a procura de ingressos. É lógico que ninguém vai se aproximar de um mal encarado na boca do metrô para negociar uma entrada. Guga aposta em Nadal - Entre os jogadores o clima também é interessante. Até o início do torneio, a maioria dava favoritismo franco para Nadal. Agora, segundo uma pesquisa do ?Le Figaro?, a situação inverteu-se com grandes nomes do tênis, que acompanham Roland Garros, dando seus palpites favoráveis a Federer. Em rumo contrário a essa nova tendência, Gustavo Kuerten diz que o espanhol leva vantagem. "O Nadal tem mais recursos do que o Federer no saibro", afirmou Guga, que vem treinando forte em Paris, com o novo técnico Hernan Gumy. "Vai ser, sem dúvida, um grande jogo, com os dois melhores tenistas da temporada."