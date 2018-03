Ex-número 1 do mundo, a francesa Amelie Mauresmo desistiu de participar do Aberto da Itália, que começa na segunda-feira, por causa de uma contusão na costela, afirmaram os organizadores do torneio neste domingo. Mauresmo, que já havia desistido de participar do Aberto da Alemanha por causa da contusão, será substituída em Roma pela russa Nadia Petrova.