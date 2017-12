Contundida, Serena sofre ameaça no ranking Número 1 do mundo desde julho de 2002, a tenista norte-americana Serena Williams está ameaçada de perder a liderança do ranking. Ela passou por uma cirurgia no joelho no esquerdo e, depois de sair de três torneios, também estará fora da disputa do Aberto dos Estados Unidos, competição em que defende pontos do título conquistado ano passado. A belga Kim Clijsters tem muitas chances de ganhar a posição de número 1, até mesmo antes do início da disputa do US Open, em 25 de agosto, nas quadras de Flushing Meadows, Nova York.