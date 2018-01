Contundido, Gasquet desiste de jogar o Aberto da Austrália

A chave masculina do Aberto da Austrália sofreu uma baixa de peso. Nesta terça-feira, os organizadores do primeiro Grand Slam da temporada anunciaram que o francês Richard Gasquet desistiu de participar do torneio em Melbourne por causa de uma lesão nas costas.

"Lamentamos informar que Richard Gasquet desistiu do Aberto da Austrália por causa de uma lesão nas costas. Desejamos-lhe uma rápida recuperação", anunciou o torneio australiano através do seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet.

Gasquet se contundiu em dezembro, durante a disputa do International Premier Tennis League, um torneio de exibição realizado em alguns países da Ásia. Anteriormente, o francês já havia desistido de disputar o Torneio de Doha, marcada para a primeira semana de 2016, e agora precisou cancelar a sua participação no Aberto da Austrália, previsto para começar em 18 de janeiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a desistência de Gasquet, os organizadores do Aberto da Austrália anunciaram que o britânico Kyle Edmund, o número 102 do mundo, recebeu uma vaga na chave principal do torneio, que já não contará com o argentino Juan Martin del Potro.

Nono colocado no ranking da ATP, Gasquet conquistou dois títulos na temporada 2015, em Montpellier e Estoril. O francês foi semifinalista em Wimbledon e parou na terceira rodada no Aberto da Austrália.