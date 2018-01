Contundido, Federer não joga em Roma Boa notícia para os tenistas que vão disputar o Masters Series de Roma, a partir desta segunda-feira. O suíço Roger Federer, número 1 do mundo, desistiu de participar do torneio, por causa de uma contusão nos pés. Ele precisou apresentar um atestado médico aos organizadores para justificar sua desistência, já que os primeiros colocados do ranking são obrigados a jogar os torneios do Masters Series. Com a desistência de Federer, o principal cabeça-de-chave do Masters Series de Roma passa a ser o norte-americano Andy Roddick, número dois no ranking da ATP. O brasileiro Gustavo Kuerten também participará do torneio italiano.