Contundido, Nadal desiste da Masters Rafael Nadal não chegou nem a entrar em quadra. Com uma contusão no pé esquerdo, o tenista espanhol desistiu da disputa da Masters Cup de Xangai poucas horas antes de estrear, nesta segunda-feira, contra o argentino Gaston Gaudio. E ele será substituído por outro jogador da Argentino, Mariano Puerta. Aos 19 anos, Nadal fez uma temporada fantástica, tendo conquistado o título de Rolando Garros e chegado à segunda colocação do ranking mundial. Mas não conseguiu se recuperar a tempo de jogar a Masters Cup de Xangai, torneio que reúne os 8 melhores tenistas do ano e distribui US$ 4,45 milhões em prêmios. Nadal não foi o primeiro a desistir dessa edição da Masters Cup. Antes dele, o norte-americano Andy Roddick, o russo Marat Safin e o australiano Lleyton Hewitt, por motivos diversos, não puderam ir para Xangai. Assim, os argentinos ganharam espaço no torneio, atingindo uma participação recorde. Agora, são 4 tenistas do país: Mariano Puerta, Guillermo Coria, Gaston Gaudio e David Nalbandian.