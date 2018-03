Contundido, Tsonga desiste de Roland Garros Finalista do Aberto da Austrália, Jo-Wilfried Tsonga desistiu, neste sábado, de participar do Aberto da França por causa de uma contusão no joelho e ficará longe das quadras por, pelo menos, três meses. "Eu não disputarei Roland Garros 2008", afirmou o francês, que era cabeça-de-chave 14, durante uma coletiva de imprensa. "Depois de longas conversas com meus médicos, nós decidimos que eu passarei por uma cirurgia na próxima semana, provavelmente na terça-feira. Cheguei a um ponto em que alguma coisa tem de ser feita." "Ficarei fora das competições por três ou quatro meses", acrescentou. Tsonga, que sofreu a contusão em março, tirou um mês para se recuperar, mas teve que se retirar do Torneio de Casablanca, na sexta-feira, depois que o problema reapareceu. O golpe significa que Tsonga também não irá participar de Wimbledon, das Olimpíadas de Pequim e ainda há uma grande dúvida se poderá disputar o Aberto dos Estados Unidos, em Nova York, de 25 de agosto a 7 de setembro. Seu lugar no Aberto da França será ocupado pelo peruano Luis Horna. (Reportagem de Chrystel Boulet-Euchin)