Contusão afasta Nadal do tênis por quatro semanas

O espanhol Rafael Nadal vai ficar ao menos quatro semanas afastado das competições para se recuperar de uma lesão no joelho, que o forçou a abandonar o jogo contra o Andy Murray, pelas quartas de final do Aberto da Austrália, durante o terceiro set.

Número 2 do mundo, Nadal teve seu joelho direito avaliado na Espanha e recebeu a recomendação de repousar por duas semanas. Depois disso, ele terá que realizar tratamento por duas semanas para voltar ao circuito do tênis mundial.

Nadal disse que a contusão não tem relação com a tendinite que o atrapalhou em 2009. A lesão o impediu de defender o seu título em Wimbledon no ano passado e o deixou fora das finais de Grand Slam desde o seu triunfo no Aberto da Austrália.

Exames de ultra-som e ressonância magnética mostraram uma pequena lesão na parte de trás do joelho direito, que pode ser tratada com fisioterapia e anti-inflamatórios, de acordo com o médico Angel Ruiz Cotorro.

Assim, Nadal não terá condições de participar do Torneio de Roterdã, que será disputada a partir do dia 8 de fevereiro. No ano passado, o espanhol foi derrotado na final pelo britânico Andy Murray. "É uma grande decepção não poder jogar em Roterdã nesse ano", lamentou.

"Depois de duas semanas, e dependendo dos resultados dos diferentes exames, ele vai retomar a sua atividade esportiva com um tempo total de recuperação de quatro semanas para voltar a competir", disse Ruiz Cotorro.

Nadal disse que agora só pensa em realizar o tratamento para voltar ao tênis. "Eu me sinto bem e agora eu só penso em me recuperar bem", disse o espanhol. "Meu principal objetivo agora é conseguir novamente estar pronto e apto para jogar nos próximos eventos que eu serei capaz de competir".

Nadal, que liderou o ranking da ATP por 46 semanas entre agosto de 2008 e julho de 2009, disse que não está preocupado com as posições que vai perder na lista. "Não é importante para mim perder algumas posições no ranking, isso é normal quando você não está apto para competir", disse. "Para mim é mais importante jogar bem novamente e me sentir bem na quadra, como foi em Abu Dabi, Doha e também no Aberto da Austrália, onde joguei no mais alto nível", completou.