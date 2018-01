Contusão não ameaça, diz Fernando Meligeni Não será nada fácil tirar de Fernando Meligeni a oportunidade de jogar pelo Brasil na Copa Davis. Nem mesmo uma contusão como a que sofreu nesta quarta-feira, treinando em Florianópolis. O tenista torceu o pé esquerdo, caiu, quase chorou de dor, mas não se intimidou e voltou a treinar para experimentar suas condições de jogar na sexta-feira contra Lleyton Hewitt. "Para eu deixar um jogo destes só se estiver todo quebrado e nem puder andar", assegurou. "Não vai ser nada fácil me tirar desta Davis." Meligeni lembrou ainda que por sorte estava treinando com uma proteção, um bota de esparadrapo, que evitou uma lesão maior no tornozelo. Mesmo assim, logo foi atendido pelo fisioterapeuta da equipe, o alemão Alex Stolber, e depois de uma hora deixou o vestiário com um ar mais tranqüilo e confiante em suas condições de jogar. "Ainda está dolorido, mas tenho 48 horas para fazer tratamento e recuperar-me até sexta-feira", disse. "Já tive um problema bem mais grave em Lérida, na Davis diante da Espanha, e consegui jogar." Até mesmo a imprensa australiana interessou-se nas condições de Meligeni. Mas o tenista brasileiro dissimulou. Usou de ironias para não revelar suas verdadeiras expectativas e causou espanto ao dizer que talvez não pudesse jogar e que se sentiria feliz em estar no banco, ao lado da torcida, aplaudindo e incentivando seu substituto. Na verdade, Fininho não queria dar pistas e acabou causando uma confusão na cabeça dos australianos. Nesta quinta-feira Meligeni faz o teste definitivo, mas a perspectiva é a de que tudo não tenha passado de um susto.