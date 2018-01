Contusão tira Kournikova de torneio Uma das principais atrações do Torneio de Hamburgo de Tênis, a russa Anna Kournikova, não vai disputar a competição que vai acontecer entre os dias 1 e 6 de maio, informou nesta quarta-feira o diretor-organizador Walter Knapper. A lesão que a tenista sofreu no tornozelo esquerdo persiste e tira a 11ª do ranking mundial de mais uma competição. Por conta da contusão, ela já renunciou aos torneios de Indian Wells e Miami. Sua última partida foi nas quartas-de-final, em Paris, quando foi eliminada pela francesa Amelie Mauresmo.