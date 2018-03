Contusão tira Nalbandian da Copa Davis O tenista David Nalbandian sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo e está fora da equipe argentina que entre os dias 9 e 11 de abril enfrenta a Bielorussia, em Minsk, pelas quartas-de-final da Copa Davis. Número 9 no ranking de Entradas e 31º na Corrida dos Campeões, Nalbandian foi submetido a uma revisão médica nesta sexta-feira e a contusão foi confirmada. Semifinalista do Aberto dos Estados Unidos em 2003, o argentino disputou sua última partida oficial no dia 2 de março, contra o finlandês Jarkko Nieminen pelo Torneio de Dubai. O substituto de Nalbandian na equipe argentina - que já conta com Guillermo Coria, Agustin Calleri e o duplista Lucas Arnold - ainda não foi confirmado. O vencedor do confronto entre Argentina e Bielorussia vai enfrentar nas semifinais o ganhador de Estados Unidos e Suécia.