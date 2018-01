Contusão tira Serena de Scottsdale Campeã dos últimos quatro torneios do Grand Slam e sem perder um jogo sequer na atual temporada, a norte-americana Serena Williams só foi batida mesmo por uma contusão. Com problemas de tendinite no joelho esquerdo, a atual número 1 do mundo teve de desistir da disputa do torneio de Scottsdale, nos Estados Unidos, apenas uma hora antes de entrar na quadra. "As dores estavam insuportáveis, tem hora que não dá para agüentar. Está acontecendo o mesmo que ocorreu no torneio de Toronto no ano passado", explicou Serena. "Acho que tomei a decisão certa e preferi deixar a competição." Em seu lugar entrou a tenista francesa Stephanie Foretz, número 62 do ranking da WTA e que tinha perdido na última rodada do qualifying. Mas ela nem teve tempo de comemorar a classificação para a chave principal. Já no seu primeiro jogo, perdeu fácil para a norte-americana Alexandra Stevenson por 6/3 e 6/0. O Torneio de Scottsdale é uma espécie de aquecimento para a temporada de quadras rápidas dos Estados Unidos e preparação para competições maiores, como Indian Wells e Key Biscayne. A competição do deserto do Arizona, além de perder Serena Williams, ficou também sem outra das favoritas, Lindsay Davenport, que perdeu para a japonesa Ai Sugiyama por 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3. Outra das favoritas, a belga Kim Cljisters, garantiu sua vaga nas quartas-de-final ao derrotar a sul-africana Cara Black por 6/2 e 6/3, enquanto Eleni Daniilidou superou a coreana Yoong Jeong Che por 6/3 e 6/3 e também avançou às quartas-de-final.