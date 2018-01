Contusão tira Simoni de torneio O dia não foi nada bom para Alexandre Simoni, no Challenger de San Luis de Potosi, no México. O brasileiro estreou hoje no torneio de simples e foi forçado a desistir da partida diante do holandês Dennis Van Scheppingen. O adversário de Simoni havia marcado 1 a 0 (7/6 (3) ) e vencia o segundo set por 3 a 0 quando Simoni, com uma contusão no ombro direito e sentindo uma contratura na perna esquerda, desistiu do jogo. O dia ainda reservou uma partida de duplas. Ao lado do também brasileiro Antonio Prieto, Simoni enfrentou a parceria entre o norte-americano Hugo Armando e o argentino Diego Veronelli. Ainda com dores, ele foi para a disputa e também não resistiu. Armando e Veronelli marcaram 7/6 e 6/4 nos brasileiros. ?O Prieto saiu do Brasil para jogar duplas aqui e eu queria colaborar com ele. Mas eu não conseguia dar um passo para o lado e meu ombro doía muito. No jogo de simples eu já não conseguia correr, infelizmente?, disse o jogador. Simoni vai continuar no México procurando se recuperar. De lá, seu destino é o Challenger de Bermuda, a partir do dia 16. ?Vou tentar me curar por aqui mesmo. Na semana que vem jogo Bermuda, um torneio que dá bastante pontos para o ranking. Então, fico uns dias parado para poder chegar lá em ponto de bala?, afirmou o tenista.