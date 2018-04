Copa Davis de 2010 coloca Federer no caminho de Nadal

A organização da Copa Davis divulgou nesta quarta-feira os confrontos do Grupo Mundial de 2010 da competição, após realização de sorteio em Genebra, na Suíça. E, logo de cara, o sorteio colocou a Espanha, de Rafael Nadal, no caminho da Suíça, de Roger Federer.

O duelo, que deverá reunir os dois maiores tenistas da atualidade, é a grande atração entre os outros sete confrontos da primeira rodada da elite da Davis, que será realizada entre 5 e 7 de março. Atuais finalistas da competição, os espanhóis terão a vantagem de atuar em casa e escolher o piso contra os suíços. Em dezembro, a Espanha recebe a República Checa na final da Copa Davis deste ano.

O Equador, que eliminou o Brasil na repescagem para o Grupo Mundial, no último domingo, em Porto Alegre, terá pela frente a Croácia, fora de casa, como desafio. Já o Chile, outra nação sul-americana que retornou à elite neste ano, deu sorte no sorteio e vai enfrentar Israel, em casa, no seu primeiro duelo.

Confrontos do Grupo Mundial de 2010:

Espanha x Suíça

França x Alemanha

Rússia x Índia

Suécia x Argentina

Croácia x Equador

Sérvia x Estados Unidos

Chile x Israel

Bélgica x República Checa